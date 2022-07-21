ضبط عاطلين سرقا 6 فيلات فى مدينة أكتوبر

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، في ضبط المتهمين بسرقة 6 فيلات بكمبوند الصفوة بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد 48 ساعة من ارتكاب الوقائع.

كان اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من قسم أول أكتوبر يفيد بسرقة عدد من الفيلات، فأمر على الفور بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإداراة العامة لمباحث الجيزة.

توصلت تحريات المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم أكتوبر أول، أن وراء وقائع السرقة عاطلين تم تحديدهم وتمكن العقيد أحمد نجم مفتش المباحث من ضبطهما، وأعترفا تفصيليا بأرتكاب 6 وقائع سرقة لعدد 6 فيلات، وأرشدا عن المسروقات، وجارى عرضهما عن النيابة العامة.