هل سرق أكرم حسنى كلمات أغنيته الجديدة مع محمد منير من موال صعيدى؟

طرح الفنان الكبير محمد منير أحدث أعماله الغنائية "للَى" على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التي كتبها ولحنها النجم أكرم حسني فى أول تعاون بينهما، لكن هذه الأغنية أثارت حالة من الجدل في الوسط الفني والثقافي مع اتهام بعض الكتاب والشعراء لـ أكرم حسني باقتباس الكلمات من موال صعيدي قديم للشاعر عادل صابر دون الإعلان عن ذلك.. وسط تسآولات: هل سرق أكرم حسني كلمات أغنيته الجديدة مع محمد منير من موال صعيدي؟

ونشر الكاتب أحمد أبو دياب منشوراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: منذ ساعات طرحت شركة "ideology productions" المملوكة للفنان أكرم حسني أغنية "لِلّي" للفنان الكبير (الكينج) محمد منير.. والأغنية من كلمات الفنان أكرم حسني.

مذهب الأغنية التي كتبها الفنان أكرم حسني يقول:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه

وتابع الكاتب أحمد أبودياب:

هناك موال رباعي للشاعر عادل صابر يقول:

صَنـــْف الطــحــــين يتعــــرف ويبـــــان مــن ردُّه

وان كــــان ســــؤالك قبـيــح حــيـبـــان مـــن ردُّه

كُـــــل البــــلايــــا لابــــُد يكــــون لهـــا أسبــاب

واللى فـــتَح بــاب خراب... واجــب عليـــه ردُّه

وأضاف “أبو دياب” في منشوره: "لاحظت اتفاق السطر الأخير (الغُصن؛ كما يُسمّى عند كُتّاب الشعر الشعبي والأغاني والمواويل).. وبين ما كتبه الفنان أكرم حسني في أغنيته: "اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه".. مع ما كتبه الأستاذ عادل صابر:"واللى فـــتَح بــاب خراب... واجــب عليـــه ردُّه".

وتابع: “هذا غير التماثل الكبير في المكتوب بشكل عام في السطور الأربعة بين مذهب الأغنية وموال الشاعر.. هو ليس حكمًا بالسرقة، ولكن أسأل وأفكر بصوت واضح.. ماذا يمكن أن نسمي ذلك؟”.

واختتم: "الموال الرباعي منشور على حساب فيسبوك الخاص بالشاعر عادل صابر أكثر من مرة على فترات متباعدة وتم نشر الموال ضمن كتاب "بحر الدَمِيرة" للشاعر عادل صابر، الصادر عن مؤسسة (عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية) عام ٢٠١٣م".

يذكر أن الشاعر عادل صابر، هو شاعر وباحث مصري في الأدب الشعبي من مواليد محافظة قنا بصعيد مصر، ومعروف بكتابته في الأشعار العامية المصرية والأغاني والمواويل وفن الواو.

كان الفنان محمد منير قد أحيا حفلا غنائيا ضخما على أحد شواطئ محافظة الإسكندرية، وشهد الحفل زحاما شديدا وإقبالا كثيفا من جمهور "الكينج"، فيما لم يتمالك محمد منير دموعه ليدخل في نوبة بكاء بعد تذكره الموسيقار وعازف الجيتار الألماني رومان بونكا، والذي يكون من أشهر أصدقاء الفنان محمد منير، حيث تربطهما علاقة عمرها حوالي 30 عامًا.