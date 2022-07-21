الخميس 21 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الاستخبارات الأمريكية»: الصين غيرت استراتيجيتها بشأن «الهجوم على تايوان»

الجيش الصيني
الجيش الصيني
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اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، أن الصين غيرت استراتيجيتها بشأن هجوم محتمل على تايوان، تحذر منه الولايات المتحدة بشدة.

وقال «بيرنز» خلال منتدى أمني، إن الدروس التي استقتها الصين من غزو روسيا لأوكرانيا لم تنل من عزمها على غزو تايوان، بل جعلتها تعيد حساباتها بشأن "متى" و"كيف" ستفعل ذلك.

وتابع: «يبدو لنا أن (الحرب في أوكرانيا من منظور بكين) لا تؤثر حقًا في مسألة ما إذا كانت القيادة الصينية قد تختار استخدام القوة ضد تايوان في السنوات القليلة المقبلة، بل متى وكيف ستفعل ذلك».

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