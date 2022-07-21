تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لـ3 ملايين و667 ألف طن

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين و667 ألف طن في شهر أبريل الماضي "مبدئى"، مقابل 3 ملايين و831 ألف دولار في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ 164 ألف طن.

وقالت جهاز «الإحصاء»، إن حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي تراجع في المقابل ليسجل نحو 4 ملايين و184.2 ألف طن في شهر أبريل الماضي، بينما كانت 4 ملايين و392 ألف طن في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ نحو 207.8 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجع وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير الماضي، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و481.2 ألف طن، مقارنة بنحو 3 ملايين و556 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 74.8 ألف طن.

وفي المقابل ارتفع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى مليوني و622 ألف طن في فبراير الماضي، مقابل مليوني و46 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 576 ألف طن.

وسجل الإنتاج من الغاز الطبيعي في فبراير الماضي نحو 3 ملايين و878.2 ألف طن، مقابل 4 ملايين و123 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 244.8 ألف طن، بينما ظل إنتاج الزيت الخام والمكثفات كما هو عند مستوى الشهر المناظر له العام الماضي بواقع مليوني و229 ألف طن.