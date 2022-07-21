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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم فى مصر.. درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21-7-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس في مصر، تحسن طفيف بدرجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تتراجع الحرارة بمقدار درجة  الي درجتين اليوم الخميس ثم تعاود الارتفاع مرة ثانية، مع ارتفاع نسب الرطوبة مع استمرار امتداد منخفض الهند الموسمي على مصر.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس و درجات الحرارة المتوقعة.


حالة الطقس اليوم في مصر 

ترتفع متوسطات الحرارة خلال الأيام القادمة وتصل إلي حدود 38 درجة على القاهرة الكبرى، ومع بداية الأسبوع المُقبل تصل إلى  38~39 درجة في الظل.

 

وحول حالة الطقس وخاصة مساءًا توقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع  حرارة الليل ونسب الرطوبة، فتقفز متوسطات الحرارة الصغرى إلى مستويات 22- 24  درجة.

 

كما تتحسن أمواج البحر المتوسط نسبيًا على السواحل الشمالية الغربية من الأسكندرية والعلمين وحتى مطروح لتكون بين نصف متر إلى متر.

 

وتشير آخر دراسة لحالة الطقس بعيدة المدى عن عدم وجود أي موجات ساخنة بالوقت القريب على الأقل حتى بداية شهر أغسطس المُقبل.

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وتحذر هيئة الأرصاد الجوية المسافرين وسائقي السيارات من انتشار الشبورة المائية الخفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح حتى الساعة 6 صباحا، على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

 

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على سائقي السيارات على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بتوخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، لتكون الشبورة المائية صباحا حرصا على سلامة المارة والركاب.

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درجات الحرارة المتوقعة


توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس أن يسود الطقس حار رطب نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد.

-تسجل القاهرة الكبرى اليوم الخميس درجة حرارة 35 درجة مئوية وتكون الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية.    

-يتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية حيث متوقع أن تكون الحرارة المحسوسة هناك 42 درجة مئوية .

-تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط وخاصة على شواطىء شمال الدلتا لترتفع الأمواج من (٢:١.٥) متر.

حالة الطقس في مصر 
حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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