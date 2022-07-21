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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء الصباح ليوم 22 من ذى الحجة 1443

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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مع اقتراب شروق الشمس، يتساءل الكثير عن دعاء الصباح وفضله وثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم من أنها ليس جميعها من السنة النبوية، إلا أنها تعتبر من الأدعية النافعة التي من المستحب أن يدعو بها المسلم.

لذا تقدم جريدة «الدستور» أفضل الأدعية الصباحية، لتحقيق الأمنيات وقضاء الحوائج وجلب الرزق:

دعاء الصباح

اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.
اللّهمّ عافني في بدني ، اللّهمّ عافني في سمعي، اللّهمّ عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت.
اللّهمّ إنّي أعوذبك من الكفر، والفقر، وأعوذبك من عذاب القبر لا إله إلاّ أنت.
أعوذ بكلمات اللّه التّامّات من شرّ ما خلق.
اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد.
اللّهمّ إنّا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.
اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين، وقهر الرّجال.

«اللهم ارزقنى رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائى من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولى المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«اللهم إنى أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلى، ومددت إليه يدى أو تأملته ببصرى، وأصغيت إليه بأذنى، أو نطق به لسانى، أو أتلفت فيه ما رزقتنى ثم استرزقتك على عصيانى فرزقتنى، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمنى ولا تزال عائدًا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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