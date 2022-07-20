سقوط «ديلر الحشيش» فى قبضة مباحث حلوان

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة حلوان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "أ ع"، 25 سنة، عاطل ومقيم بالمعادي، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وباجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.