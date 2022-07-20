الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب غرقًا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

غريق
غريق
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، فى انتشال جثة لشاب غرق أثناء السباحة بترعة الإبراهيمية أمام مركز القوصية.

كان قد تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم شرطة القوصية إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بترعة الإبراهيمية بدائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بقوات الإنقاذ النهرى وسيارة الإسعاف وتم انتشال الجثة تبين أنها لشاب يدعى"م. ج "٢٠ سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتبين العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب قفز من تلقاء نفسه في مياه ترعة الإبراهيمية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.

قوات الانقاذ النهري اسيوط انتشال جثة شاب غرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

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