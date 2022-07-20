الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يلتقى رئيس البرلمان الصربى ويبحثان تفعيل التعاون المشترك

جريدة الدستور
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم خلال زيارته لصربيا مع إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس البرلمان الصربي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى بلجراد، منوهًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والصربي، موضحًا حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني.


من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وصربيا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، وذلك على غرار زيارة رئيس البرلمان الصربي إلى القاهرة في ديسمبر 2021، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

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