الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق سيارة ميكروباص ومنزل بالدقهلية

حريق سيارة ميكروباص
حريق سيارة ميكروباص
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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب بسيارة ميكروباص، وامتدت نيران الحريق لمنزل مجاور بمركز المطرية في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق سيارة ميكروباص بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز .

انتقلت سيارات الإطفاء وضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة ميكروباص تنقل أدوات كهربائية، وامتد الحريق إلي منزل شخص يدعى "وائل شحاتة"، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات.
تحرر عن ذلك المحضر، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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