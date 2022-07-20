الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى كأس مصر

فيريرا
فيريرا
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أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها مساء غد الخميس باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

‏‎وتضم القائمة كلًا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي «الونش» – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد طارق – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: محمد أشرف «روقا» – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف إبراهيم «أوباما» – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أيمن حفني – أحمد سيد «زيزو»- أشرف بن شرقي.

‏‎خط الهجوم: سيف الجزيري – سيد عبدالله «نيمار».

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وائل لطفي

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