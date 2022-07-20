الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لفران حاول إدخال حشيش وهاتف محمول لشقيقه بسجن بنها

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لفران حاول إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول لشقيقه النزيل بسجن مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5432 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 798 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "جمال أ ف"، 39 سنة - عامل بفرن – ومقيم دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاول أن يدخل شيئاً من الأشياء الممنوعة إلى السجن على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجون.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط فران أثناء محاولته إدخال كمية من المواد المخدرة وهواتف محمولة لشقيقه النزيل بسجن مركز بنها د، بوضعها داخل الزيارة المخصصة له، وبتفتيش أشخاص وزيارات المودعين بالسجن تم ضبط المتهم وبحوزته قطعتين لجوهر الحشيش المخدر، وهاتفي محمول، و(سلكي شاحن ، سماعة أذن ودائرة كهربائية وخمسة دفاتر ورقية بفرة).

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته لتلك المضبوطات بقصد إدخالها لشقيقه النزيل بسجن المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن إحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

جنايات بنها المواد المخدرة محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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