حبس عاطل فى اتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة بالمرج

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه فى اتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة بالمرج.

كانت قد تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بقتل مواطن في مشاجرة بينهما بسلاح أبيض في منطقة المرج.

وتبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقباله شخصا له معلومات جنائية متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص وسؤال والد المجني عليه، قرر بحدوث مشادة بين ابنه المتوفى وبين أحد الأشخاص، اعتدى خلالها الأخير عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتجت عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.