الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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نظمت إدارة الشئون المعنوية ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع ممثلى وزارتى الخارجية والتضامن الاجتماعى، حيث استعرض السفير علاء موسى مدير إدارة المعلومات والتخطيط السياسى وإدارة الأزمات بوزارة الخارجية مفهوم الدبلوماسية والدور الذى تقوم به وزارة الخارجية المصرية تجاه مختلف القضايا والأزمات، فضلًا عن دور الوزارة الفعال تجاه مختلف الموضوعات التى تمس قضايا القارة الإفريقية والشرق الأوسط مما يبرز أهمية الدولة المصرية ودورها الريادى بالمنطقة.

كما ألقت الدكتورة رامونا كنعان، مستشار الوزير للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي محاضرة بعنوان "حماية، رعاية، تنمية، حق كل مصري"، استعرضت خلالها الدور الذى تقوم به الوزارة بمختلف القطاعات بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين بكل ربوع الوطن، كما أشارت إلى أهمية المبادرات الرئاسية التى تنظمها الوزارة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأشاد ممثلو الوزارتين بمستوى الوعي والإدراك الصحيح لدى رجال القوات المسلحة لكل متطلبات المرحلة وما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وكيفية مجابهتها على النحو الأمثل.

يأتى ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصرى لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم وبما يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

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