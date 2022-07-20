◄ رئيس المجلس الطبي والبحث العلمي للمستشفي يزور مستشفى أهل مصر لتفقد الاعمال والتجهيزات الطبية

◄ مؤمن: المستشفى هو الأكبر والأهم في مصر والمنطقة العربية لعلاج الضحايا بالمجان

◄ السويدى: البروفيسور قامة علمية كبيرة ونفخر بوجوده رئيسا لمركز الحروق والبحث العلمي بالمستشفى

قام البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق، ورئيس المجلس الطبي والبحث العلمي بمستشفى أهل مصر، بزيارة للمستشفى استقبله خلالها الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، لتفقد أخر التطورات والأعمال بالمستشفى الذي يجري الإعداد حاليا لإتمام التشطيبات النهائية والتجهيزات الطبية تمهيدا لافتتاحها، وذلك خلال زيارة مؤمن لمصر والتي استغرقت 3 أيام.

البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق

اصطحبت السويدي البروفيسور نعيم مؤمن في جولة تفقدية بالمستشفى للوقوف على نسب الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتجهيزات الطبية، وأعرب مؤمن خلال الجولة عن سعادته بما وصل اليه المستشفى بمستوى وجودة التشطيبات، معبرا عن شعوره بالفخر كونه جزء من منظومة أهل مصر لعلاج الحروق باعتبارها الأكبر والأهم والأولى في مصر والعالم العربي، خاصة ان الصورة التي ظهر عليه المستشفى تختلف تماما عن أخر زيارة له منذ 3 سنوات مضت، كما قام خلال الزيارة بعقد لقاءات مع الطاقم الطبي والتمريض للمناقشة حول أحدث التطورات في مجال علاج الحروق و إجراء التعينات لقرب افتتاح المستشفي.

وقالت الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر "أن زيارة البروفيسور نعيم مؤمن، تأتي في توقيت غاية في الأهمية في ظل الاستعدادات التي تجري حاليا لافتتاح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، معبرة عن فخرها بوجوده كقامة علمية كبيرة، كرئيس مركز الحروق والبحث العلمى في مستشفى أهل مصر."

البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق

و أضافت السويدي "فيما يتعلق بالأعمال داخل المستشفى، فقط تخطت نسبة الأعمال الكهرو ميكانيكية والتشطيب 95% وجاري حاليا تجهيز الخطط التشغيلية المختلفة والمتعلقة باستقبال المرضى ونظم الجودة بالإضافة للتجهيزات الطبية وغير الطبية والتعاقد على الخدمات المعاونة، كما تم تعيين الكوادر الاكثر احتياجا في الوقت الراهن لتنفيذ خطة الموارد البشرية الخاصة بالمستشفى”

و من جانبه أضاف البروفيسور نعيم مؤمن رئيس المجلس الطبي والبحث العلمي بمستشفى أهل مصر، "ان خلال هذه الزيارة قام بمقابله العديد من الكوادر الطبيه المصريه للعمل علي تعينهم في المستشقي، و قام بنقل خبراته في مجال الحروق التي ستعد أساس لبحث العلمي و الاستراتيجيه التي سيتم بناء عليها المنظومة الطبية في المستشفي، و انه فخور بالكوادر المصرية و هذا الصرح الذي يعد الأكبر والأهم في مصر والمنطقة العربية لعلاج الضحايا بالمجان"

البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق

وتعد هذه الزياره الاخيرة قبل قدومه للاستقرار في مصر و الاشراف علي المستشفي و افتتحاها نهاية هذا العام.

جدير بالذكر أن البروفيسور نعيم مؤمن هو أستاذ بجامعة برمنغهام واستشاري جراحة التجميل بمستشفى الجامعة، ويعتبر من أهم المتخصصين في علاج الحروق فهو رئيس الرابطة الدولية للحروق، وقد قام بإنشاء العديد من وحدات الحروق في معظم دول العالم، كما شغل عدد من المناصب الاخرى منها رئيس منظمة علاج الحروق البريطانية، ورئيس للمنظمة الأوروبية للحروق، والتحق البروفيسور نعيم مؤمن بوحدة الحروق في بيرمنجهام في عام 2000، بصفته رائداً لخدمات الحروق في مستشفى الملكة إليزابيث ببرمنجهام QEHB، كما أشرف على أحد مرافق علاج الحروق الرائدة في بريطانيا، والتي اهتمت خاصة بعلاج المرضى العسكريين.

وأجرى البروفيسور مؤمن أبحاثًا عديدة في الأوعية الدموية وتكامل بدائل الجلد وجوانب إنعاش الحروق الحادة، وهو يعمل مدير مركز أبحاث Scar Free Foundation Birmingham Burns Research Centre، الذي يقود شبكة تعاونية قوية في المملكة المتحدة بين مستشفى جامعة برمنجهام وجامعة برمنغهام ومستشفى برمنغهام للأطفال والمركز الملكي للطب الدفاعي وكلية لندن الجامعية والمستشفى الملكي الحر.