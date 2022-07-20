«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو جلوس صبي أعلى سقف سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول منشور على "واتس آب" متضمناً صورة لأحد الصبية جالساً أعلى سقف سيارة حال سيرها بالإسكندرية.

عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر تطبيق "واتس آب" مدعوماً بصورة يظهر خلالها أحد الصبية جالساً أعلى سقف سيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها وتبين أنها سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأنه نظراً لعدم تواجد مكان لنجلها داخل السيارة قام بالجلوس أعلى سقف السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.