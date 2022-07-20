المشدد 5 سنوات لمتهم احتجز شخصا وعذبه داخل مقابر في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق لاحتجازه شخصا والتعدي عليه داخل مقابر عنوة وحرق أكياس بلاستيكية على جسده.

كان المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين "هاني. م. ف" 42 سنة تاجر، و"أحمد. م. ف" 32 سنة تاجر، "محمد. س. ا" 28 سنة سائق، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وصدرت أحكاما ضدهم من قبل فى تلك الواقعة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12007 لسنة 2020 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 2906 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، قيام المتهمين بحجز المجني عليه "أحمد. م. ر" وكان ذلك بطريق التحيل والإكراه بأن استدراجه أحد المتهمين مدعيا رغبة في لقاءه، متربصا له باقي المتهمين في المكان الذي ايقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن أبصروه حتى قاموا بتكليله تمهيدا لارتكاب جرائمهم، وذلك لأنهم في يوم 2020/11/19 بدائرة قسم قليوب، محافظة القليوبية، قاموا المتهمين بهتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد وتصوير عاريا، كما احتجزوا المجني عليه بدون أمر من أحد المحاكم المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بأن ابقوه عنوه داخل المقابر مانعين اياه من التجول وحرية الحركة، وصاحب ذلك تعذيبه بتعذيبات بدنيه بأن كبلوا مستخدمين في ذلك مكدام "حبل" وقاموا بحرق أكياس بلاستيكية على جسده وانهالوا عليه بالضرب، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.