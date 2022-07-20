بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 12 بانفجار أسطوانات بوتاجاز داخل فرن مخبوزات فى الدقهلية

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري "كبيرة الحجم"، داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد بمدينة ‏دكرنس بمحافظة الدقهلية إلى مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وتم تحويل 4 حالات منهم إلى مستشفى الحروق بالمنصورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات ‏الإصابات المصابين وإلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.‏

وتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع ‏حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد دائرة المركز.‏

وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن حريقًا ‏شب في المكان إثر وقوع انفجار في أسطوانات البوتاجاز، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، ‏وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق،‏ وأكد مصدر طبي أنه توفي بالحادث حالتان هما كل من "السعيد أحمد السيد"، 20 سنة، ومقيم بميت مجاهد، و"أميرة محمد العدل يوسف"، 38 سنة، ومقيمة بميت مجاهد، واستقبل المستشفى 12 حالة من المصابين، ‏وجرى التعامل وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، وهى كل من "ناجح جمال صالح الشربيني، 18 سنة، ومقيم بميت عاصم، مصابًا بكسر، وأحمد السعيد محمد العدروسي، 27 سنة، ومقيمًا بالجنينة، مصابًا بكسر وجرح بالوجه وحرق، ومحمد محمد أحمد الشربيني، 28 سنة، مقيمًا بدكرنس، مصابًا بجرح بالوجه، وأحمد سمير عبدالمنعم غنيمة، 40 سنة، مقيم بميت مجاهد، مصابًا بجرح بالرأس، وأحمد محمد أحمد غنيمة، 77سنة، ومقيم بدموه، ومصابًا بحروق متفرقة بالجسد، وتم تحويله إلى مستشفى الحروق، ومحمود السيد أحمد، 22 سنة، ومقيمًا بميت مجاهد، ومصابًا بحروق متفرقة بالجسد والذراعين، وتم تحويله إلى مستشفى الحروق، وتامر فتح الله فتحي، 42 سنة، ومقيم بميت مجاهد، مصابًا بحروق بالذراعين والقدمين، وتم تحويله إلي مستشفى الحروق، ومحمد أحمد محمد الشبراوي، 25 سنة، ومقيم بميت مجاهد، مصابًا بحروق في الوجه والرقبة والذراعين، ومصطفي أحمد محمد، 14 سنة، مقيم بميت مجاهد، مصابًا بحريق بالوجه والقدمين والذراعين، وأمل محمد عواد أحمد، 52 سنة، ميت مجاهد، مصابة بحرق بالوجه والصدر والذراعين، وتم تحويلها إلي مستشفي الحروق، وأحمد السيد محمود أحمد، 38 سنة، ميت مجاهد، مصابًا بحرق بأصابع اليدين، والسيد شعبان مصباح، 31 سنة، ميت مجاهد، سقوط من ارتفاع وتحت الإفاقة.‏

وأكد شهود العيان أن انفجارًا كبيرًا هز المنطقة، وتبين أنه وقع في فرن أهالي لإنتاج المخبوزات، وتبين أن ‏الإنفجار تسبب في إحداث تلفيات في سيارة رقم "د ل ف 4629" ملاكي الدقهلية، وتسبب في تدمير سقف ‏السيارة، علاوة علي التلفيات التي حدثت في مكان الانفجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏



