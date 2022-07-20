الأربعاء 20 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 12 بانفجار أسطوانات بوتاجاز داخل فرن مخبوزات فى الدقهلية

جريدة الدستور
ads

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري "كبيرة الحجم"، داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد بمدينة ‏دكرنس بمحافظة الدقهلية إلى مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وتم تحويل 4 حالات منهم إلى مستشفى الحروق بالمنصورة.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات ‏الإصابات المصابين وإلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.‏

وتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع ‏حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد دائرة المركز.‏

وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن حريقًا ‏شب في المكان إثر وقوع انفجار في أسطوانات البوتاجاز، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، ‏وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق،‏ وأكد مصدر طبي أنه توفي بالحادث حالتان هما كل من "السعيد أحمد السيد"، 20 سنة، ومقيم بميت مجاهد، و"أميرة محمد العدل يوسف"، 38 سنة، ومقيمة بميت مجاهد، واستقبل المستشفى 12 حالة من المصابين، ‏وجرى التعامل وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، وهى كل من "ناجح جمال صالح الشربيني، 18 سنة، ومقيم بميت عاصم، مصابًا بكسر، وأحمد السعيد محمد العدروسي، 27 سنة، ومقيمًا بالجنينة، مصابًا بكسر وجرح بالوجه وحرق، ومحمد محمد أحمد الشربيني، 28 سنة، مقيمًا بدكرنس، مصابًا بجرح بالوجه، وأحمد سمير عبدالمنعم غنيمة، 40 سنة، مقيم بميت مجاهد، مصابًا بجرح بالرأس، وأحمد محمد أحمد غنيمة، 77سنة، ومقيم بدموه، ومصابًا بحروق متفرقة بالجسد، وتم تحويله إلى مستشفى الحروق، ومحمود السيد أحمد، 22 سنة، ومقيمًا بميت مجاهد، ومصابًا بحروق متفرقة بالجسد والذراعين، وتم تحويله إلى مستشفى الحروق، وتامر فتح الله فتحي، 42 سنة، ومقيم بميت مجاهد، مصابًا بحروق بالذراعين والقدمين، وتم تحويله إلي مستشفى الحروق، ومحمد أحمد محمد الشبراوي، 25 سنة، ومقيم بميت مجاهد، مصابًا بحروق في الوجه والرقبة والذراعين، ومصطفي أحمد محمد، 14 سنة، مقيم بميت مجاهد، مصابًا بحريق بالوجه والقدمين والذراعين، وأمل محمد عواد أحمد، 52 سنة، ميت مجاهد، مصابة بحرق بالوجه والصدر والذراعين، وتم تحويلها إلي مستشفي الحروق، وأحمد السيد محمود أحمد، 38 سنة، ميت مجاهد، مصابًا بحرق بأصابع اليدين، والسيد شعبان مصباح، 31 سنة، ميت مجاهد، سقوط من ارتفاع وتحت الإفاقة.‏

وأكد شهود العيان أن انفجارًا كبيرًا هز المنطقة، وتبين أنه وقع في فرن أهالي لإنتاج المخبوزات، وتبين أن ‏الإنفجار تسبب في إحداث تلفيات في سيارة رقم "د ل ف 4629" ملاكي الدقهلية، وتسبب في تدمير سقف ‏السيارة، علاوة علي التلفيات التي حدثت في مكان الانفجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

تفاصيل التمويل التنموي المقدم من بنك التنمية الإفريقي إلى مصر

الحكومة: الصادرات المصرية لألمانيا شهدت ارتفاعًا فى قيمتها بنسبة 31% خلال عام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

صور

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟