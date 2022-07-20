الأربعاء 20 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة تكشف: موجة الحر يمكن أن تجعل الرجال أكثر بدانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يشير العلم إلى أن موجة الحر يمكن أن تجعل الرجال أكثر بدانة، حيث يأكل الرجال سعرات حرارية أكثر في الصيف، لكن شهية النساء لا تتغير.

ووفقًا لموقع  THE SUN استخدمت دراسة البيانات الموجودة حول 3000 شخص قاموا بملء استبيان غذائي مفصل على مدار 12 شهرًا. 

وأظهرت الدراسة أنه بين مارس وسبتمبر، استهلك الرجال حوالي 17٪ سعرات حرارية أكثر في اليوم مما كانوا عليه خلال بقية العام.

ذكرت مجلة نيو ساينتست أن تناول الطعام لدى النساء ظل كما هو.

وقال الدكتور كارميت ليفي، المؤلف الرئيسي، إن أشعة الشمس قد تجعل الرجال يفرزون المزيد من هرمون الجريلين - أحد الهرمونات العديدة التي تحفز الشهية، وتم اختبار النظرية على الفئران من قبل الدكتورة ليفي وفريقها في قسم علم الوراثة الجزيئية البشرية والكيمياء الحيوية.

قاموا بتعريض مجموعة من ذكور الفئران للإشعاع فوق البنفسجي - الموجود في ضوء الشمس - واكتشفوا أنهم قد رفعوا مستويات إفراز هرمون الجريلين بواسطة الخلايا الدهنية في جلدهم.

تم منع هذا من قبل هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي، مما قد يفسر سبب عدم تناول النساء المزيد من السعرات الحرارية في الصيف، ومن ثم دعم النتائج بشكل أكبر من خلال الدراسات البشرية - تعرض خمسة رجال للأشعة فوق البنفسجية في المختبر لمدة 25 دقيقة لمدة خمسة أيام.

كان لديهن هرمون جريلين أعلى في خلايا جلدهن، لكن المشاركات الإناث لم يتفاعلن بنفس الطريقة. 

اقترح ليفي أن هذه الظاهرة كانت أداة تطورية يتم فيها دفع الجسم للتزود بالوقود بالطعام عندما يكون الطقس دافئًا ، أو لتوفير الطاقة لمزيد من النشاط البدني. 

قالت: "الجلد هو أكبر عضو في الجسم ، لذا فمن المنطقي أن هذا العضو الضخم يمكنه الإحساس بالبيئة ، مستشعرا بوجود الأشعة فوق البنفسجية الآن ، وهذا هو الوقت المناسب للخروج".

لم يبحث الفريق فيما إذا كان الرجال قد اكتسبوا وزنًا بالفعل في الصيف بسبب احتدام هرمونات الجوع وزيادة استهلاك الطعام.

قال الدكتور مير علي، المدير الطبي لمركز ميموريال كير الجراحي لإنقاص الوزن في مركز أورانج كوست الطبي بولاية كاليفورنيا ، والذي لم يشارك في الدراسة، لمجلة ميديكال نيوز توداي: "يؤثر العمر والاستعداد الوراثي ومستوى النشاط والظروف الصحية المتزامنة جميعها على إفراز الهرمونات.

"المزيد من البحث ضروري لفهم كيف يمكننا استخدام هذه المعلومات لمساعدة شخص ما على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه."

موجة الحر الرجال أكثر بدانة مجلة نيو ساينتست الهرمونات العديدة للإشعاع فوق البنفسجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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