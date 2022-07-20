الأربعاء 20 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسئول مخبز بالمرج بتهمة جمع الدقیق المدعم

متهم
متهم
ads

قررت نيابة المرج، إحالة مسؤول مخبز بلدي بالمرج بتهمة جمع كميات من الدقيق البلدي المدعم لبیعھا بالسوق السوداء، للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وفي إطار جھود أجھزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورھا لا سیما الجرائم التموینیة، فقد تمكنت الأجھزة الأمنية بمديرية أمن القاھرة من ضبط مسؤول عن مخبز بلدي - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبيع فى كمية من الدقيق البلدي المدعم "استخراج %82 " بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على (600 كيلو جرام دقیق بلدي مدعم) و بمواجھته، اعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الإتجار بھا بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وتم حبس المتهم.

نيابة المرج مخبز بلدى بالمرج الدقیق البلدى المدعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

تفاصيل التمويل التنموي المقدم من بنك التنمية الإفريقي إلى مصر

الحكومة: الصادرات المصرية لألمانيا شهدت ارتفاعًا فى قيمتها بنسبة 31% خلال عام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

صور

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟