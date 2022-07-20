إحالة مسئول مخبز بالمرج بتهمة جمع الدقیق المدعم

قررت نيابة المرج، إحالة مسؤول مخبز بلدي بالمرج بتهمة جمع كميات من الدقيق البلدي المدعم لبیعھا بالسوق السوداء، للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وفي إطار جھود أجھزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورھا لا سیما الجرائم التموینیة، فقد تمكنت الأجھزة الأمنية بمديرية أمن القاھرة من ضبط مسؤول عن مخبز بلدي - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبيع فى كمية من الدقيق البلدي المدعم "استخراج %82 " بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على (600 كيلو جرام دقیق بلدي مدعم) و بمواجھته، اعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الإتجار بھا بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وتم حبس المتهم.