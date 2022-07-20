مصرع وإصابة 8 بانفجار أسطوانات بوتاجاز داخل فرن مخبوزات فى الدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون وتحطمت سيارة ملاكي في محافظة الدقهلية، اليوم إثر وقوع ‏انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري "كبيرة الحجم"، داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد مركز ‏دكرنس .

وتمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات ‏الإصابات المصابين وإلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.‏

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة، بوقوع ‏حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد دائرة المركز.‏

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن حريقًا ‏شب في المكان إثر وقوع انفجار في أسطوانات البوتاجاز، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، ‏وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.‏

ونقلت سيارات الإسعاف 8 مصابين إلى مستشفى دكرنس العام، وكان مستشفى دكرنس بقيادة الدكتور ‏أحمد حافظ، مدير المستشفى، على استعداد للتعامل مع جميع المصابين، وتوفي أحد المصابين قبل ‏وصوله إلي المستشفى وجرى وضعه بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.‏

وأكد مصدر طبي أن المستشفى استقبلت 8 حالات بينهم حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلي 7 مصابين، ‏وجرى التعامل وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.‏

وأكد شهود العيان أن انفجارًا كبيرًا هز المنطقة وتبين أنه وقع في فرن أهالي لإنتاج المخبوزات، وتبين أن الانفجار تسبب في إحداث تلفيات في سيارة رقم "د ل ف 4629" ملاكي الدقهلية"، وتسبب في تدمير سقف ‏السيارة، علاوة على التلفيات التي حدثت في مكان الانفجار.‏ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏

