مصرع وإصابة 8 بانفجار أسطوانات بوتاجاز داخل فرن مخبوزات فى الدقهلية
لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون وتحطمت سيارة ملاكي في محافظة الدقهلية، اليوم إثر وقوع انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري "كبيرة الحجم"، داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد مركز دكرنس .
وتمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإصابات المصابين وإلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد دائرة المركز.
هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن حريقًا شب في المكان إثر وقوع انفجار في أسطوانات البوتاجاز، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.
ونقلت سيارات الإسعاف 8 مصابين إلى مستشفى دكرنس العام، وكان مستشفى دكرنس بقيادة الدكتور أحمد حافظ، مدير المستشفى، على استعداد للتعامل مع جميع المصابين، وتوفي أحد المصابين قبل وصوله إلي المستشفى وجرى وضعه بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وأكد مصدر طبي أن المستشفى استقبلت 8 حالات بينهم حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلي 7 مصابين، وجرى التعامل وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.
وأكد شهود العيان أن انفجارًا كبيرًا هز المنطقة وتبين أنه وقع في فرن أهالي لإنتاج المخبوزات، وتبين أن الانفجار تسبب في إحداث تلفيات في سيارة رقم "د ل ف 4629" ملاكي الدقهلية"، وتسبب في تدمير سقف السيارة، علاوة على التلفيات التي حدثت في مكان الانفجار. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.