الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين بالخانكة

هيروين
هيروين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل باتخاذ منطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضبط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "ع س ع"، 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته 250 جراما من مخدر الهيروين، و200 جرام من مخدر البانجو، وسلاح ناري بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخائر لحماية تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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