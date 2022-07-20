الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط حداد بهيروين وحشيش في كفر الشيخ

هيروين
هيروين
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تمكنت مباحث كفر الشيخ، من ضبط حداد مسلح، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، في مركز الحامول.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد برصد مباحث مركز شرطة الحامول، قيام نجار مسلح بالتردد على دائرة مركز شرطة الحامول، من أجل الإتجار وترويج المخدرات، ليتم تحديد المتهم واستهدافه بعدة أكمنة للقبض عليه.

وتمكنت مباحث مركز شرطة الحامول من ضبط "أ. م. م. م. ع"، حداد مسلح، له 10 معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضايا سرقة متنوعة، وسرقة حيوانات، والإتجار بالمواد المخدرة، وخطف.

وعثر بحوزته على كميات من المواد المخدرة، "400 جرام من جوهر مخدر الحشيش، و150 جرام حشيش، و60 تذكرة هيروين" ، وسلاح أبيض كاتر، ومبلغ مالي وهاتف محمول للترويج للمواد المخدرة.

وألقى القبض عليه وجرى اقتياده إلى مركز شرطة الحامول، وتحرر محضر حمل رقم 1206 جنايات مركز شرطة الحامول، وجار العرض على جهات التحقيق بمركز شرطة الحامول لمباشرة التحقيق مع المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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