الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ألكسندر فوتشيتش يمنح الرئيس السيسي وسام جمهورية صربيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش،
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لنظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، في بلجراد، بعد منحه وسام جمهورية صربيا.

وقال الرئيس السيسي، في موتمر صحفي عقب جلسة مباحثات موسعة: "من دواعي سروري أن أحل ضيفًا على بلدكم الصديق جمهورية صربيا للمرة الأولى".

وأضاف: "يطيب لي أن أتقدم بخالص شكري وامتناني للرئيس ألكسندر فوتشيتش لتلقي وسام جمهورية صربيا، بما يعكس الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التي جمعت زعماء البلدين على مختلف المستويات، وأبرزها علاقات الصداقة بين الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وجوزيف تيتو".

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وائل لطفي

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