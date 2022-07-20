السجن 3 سنوات للمتهمين بتزوير مستندات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بالتزوير في محررات رسمية.



تعود احداث القضية رقم 8 لسنة 2020 جنايات الميناء عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطار يفيد بقيام المتهمين بالتزوير وتقليد وتزوير أختام مصلحة حكومية وتصديق لأحد البنوك .



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية قيام كل من " م.ع.ا" و " س.م.ا" و " ع.ر.ع" بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير تفويض منسوب لشركة استيراد وتصدير وختمه بختم صحة توقيع خاص بأحد البنوك وتقديمة للموظفين بالجمارك بقصد الإفراج عن مشمول رسالة جمركية بخطاب ضمان علي غير الحقيقة وقامت مصلحة الجمارك بتسييل المبلغ 713 الف جنيه قيمة الخطاب وآخري بإجمالي 830 الف جنيه .

تحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .