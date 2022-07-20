الأربعاء 20 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهمين بتزوير مستندات فى الإسكندرية

السجن
السجن
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بالتزوير في محررات رسمية.

تعود احداث القضية رقم 8 لسنة 2020 جنايات الميناء عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطار يفيد بقيام المتهمين بالتزوير وتقليد وتزوير أختام مصلحة حكومية وتصديق لأحد البنوك .

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية قيام كل من " م.ع.ا" و " س.م.ا" و " ع.ر.ع" بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير تفويض منسوب لشركة استيراد وتصدير وختمه بختم صحة توقيع خاص بأحد البنوك وتقديمة للموظفين بالجمارك بقصد الإفراج عن مشمول رسالة جمركية بخطاب ضمان علي غير الحقيقة وقامت مصلحة الجمارك بتسييل المبلغ 713 الف جنيه قيمة الخطاب وآخري بإجمالي 830 الف جنيه .

تحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

الرئيس السيسي: أتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المصري- الصربي خلال الفترة المقبلة

ابنة الإعلامية شيماء جمال: أمى هددت زوجها بإشهار الزواج فى أغسطس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

صور

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟