آثار جانبية تحيط المصابين بكورونا.. فما هي؟

وجدت دراسة حديثة أن هناك تحذيرات شديدة لأي شخص مصاب بـCovid بشأن المضاعفات التي تهدد الحياة التي تحدث بعد عدة أشهر من الإصابة.

ووفقًا لموقع “HEALTH” الطبي بدأ الأطباء يدركون أن الفيروس يؤثر على الجسم كله وليس الجهاز التنفسي فقط.

وجدت دراسة جديدة أن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، خاصة في الأشهر الثلاثة التالية للعدوى، حيث أن المتغيرات من COVID التي يتم تداولها حاليًا أكثر اعتدالًا من تلك التي سبقتها.

ونظر الخبراء في السجلات الطبية لأكثر من 428000 مريض كوفيد، أظهر تحليلهم أن هؤلاء المرضى لديهم فرصة أعلى بنسبة 81 في المائة لتشخيص مرض السكري في الأسابيع الأربعة الأولى بعد الإصابة بالفيروس، ثم زاد هذا الخطر بنسبة 27 في المائة - حتى 12 أسبوعًا بعد الإصابة.

كما ارتبط هذا الخطأ بزيادة ستة أضعاف في تشخيصات القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

وأوضح العلماء أن هذا يرجع أساسًا إلى الانسداد الرئوي، وعدم انتظام ضربات القلب، وبدأ خطر تشخيص مرض القلب الجديد في الانخفاض بعد خمسة أسابيع من الإصابة.

عاد هذا بعد ذلك إلى مستويات خط الأساس أو أقل في غضون 12 أسبوعًا إلى سنة واحدة.

بناءً على النتائج، قال الخبراء إن الأطباء يجب أن ينصحوا المرضى الذين يتعافون من كوفيد لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

وقالت المؤلفة الرئيسية إيما ريزل بوتس إن “قواعد البيانات الوطنية مكنتهم من اكتشاف مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة”.

في حين أنه في الأسابيع الأربعة الأولى يكون مرضى Covid-19 أكثر عرضة لخطر هذه النتائج، فإن خطر الإصابة بمرض السكري لا يزال يزداد لمدة 12 أسبوعًا على الأقل.

وقالت: "إن التدخلات السريرية والتدخلات الصحية العامة التي تركز على الحد من مخاطر الإصابة بالسكري بين أولئك الذين يتعافون من Covid-19 على المدى الطويل قد تكون مفيدة للغاية".

قال المؤلف المشارك أجاي شاه إنه يجب توخي الحذر الشديد للمرضى في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإصابة.