شهد قصر الرئاسة فى صربيا، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، بحضور وفدى البلدين.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر صربيا الرئاسي، فيما رافقت المقاتلات الصربية- شرفيا- طائرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبًا به منذ دخول المجال الجوي الصربى وحتى الهبوط في مطار بلجراد.

واستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الثلاثاء فى مطار العاصمة بلجراد.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى بلجراد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ولقاء مع رئيس البرلمان الصربي، لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما ستتضمن الزيارة إلقاء الرئيس السيسي كلمة في جامعة بلجراد، تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلًا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.