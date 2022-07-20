اعترافات المتهم بانتحال صفة شرطى للنصب فى الأزبكية

تواصل نيابة الأزبكية، الأربعاء، التحقيق مع عاطل متهم بسرقة المواطنين بانتحال صفة شرطي.

واعترف المتهم بأنه ينفذ جرائمه عن طريق انتحال صفة ضابط شرطة ويستولي على متعلقات المواطنين وذلك لمروره بضائقة مالية.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، وذلك لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم عن طريق انتحال صفة رجل شرطة.