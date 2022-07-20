حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأربعاء 20 يوليو 2022

قدم موقع «hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل:

اليوم، قد تواجه مشاكل صحية قد تجعلك غير صبور، يُنصح بالتحكم في طبيعة مزاجك القصير، قد تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة في شراء أشياء لا قيمة لها، فقد تؤثر على مدخراتك.

برج الثور:

اليوم ، قد تلتقي بشخص مؤثر قد يساعدك في تقدم عملك، ستكون شبكتك قوية بمساعدة هذا الشخص، يمكنك أن تعد نفسك لتنفيذ أفكار جديدة في عملك أو عملك.

برج الجوزاء:

قد تستمتع في العمل، وقد تحصل على مكافآت بعد عملك الشاق، قد يزداد احترامك الاجتماعي الآن قد يجعلك العمل المفرط على عقلك متعبًا، نظرًا لحجم العمل .

برج السرطان :

اليوم، قد تكون راضيًا عن عملك، قد تخطط لرحلة قصيرة متعلقة بالعمل، يمكنك أيضًا زيارة بعض الأماكن الدينية للحفاظ على سلامك الداخلي. قد يوضح لك معلموك الطريق الصحيح، مما قد يمنحك وضوحًا فيما يتعلق بأهدافك.

برج الأسد:

قد تشعر بالملل، قد يكون لديك بعض المشاكل الصحية يُنصح بتأجيل الاستثمار في الأعمال التجارية، يُنصح أيضًا بعدم بدء مشروع جديد من المحتمل أن تواجه خسائر في العمل، من المحتمل أن تتحول مكاسبك إلى خسائر.

برج العذراء:

قد تشعر بالرضا، والانسجام المنزلي قد يجعلك سعيدًا، قد تقابل شخصًا مؤثرًا للحصول على بعض الفوائد في جبهة العمل، من المحتمل أن تؤدي وظيفتك بشكل جيد، وقد تتوقع بعض المكافآت من حيث الترقيات.

برج الميزان:

قد تكون بصحة جيدة ، وقد تكون قادرًا على التركيز على أهدافك، وقد يكون أداؤك جيدًا جدًا في العمل، وقد يكون رئيسك سعيدًا معك، وقد تتحمل بعض المسؤوليات المهمة في العمل.

برج العقرب :

في بعض الأحيان قد تتحكم في مزاجك القصير، مما قد يساعدك على أداء مهمتك بسلاسة، قد تكون هناك بعض الفرص في الكسب السلس، مما قد يمنحك الراحة في سير العمل،يُنصح بتوخي الحذر قبل القيام باستثمارات جديدة في الأصول.

برج القوس :

قد تكون غير راضٍ، لديك نوع من الانفصال عن مسؤولياتك، مما قد يجعلك مشوشًا يمكنك التخطيط افتراضيًا لمشاريعك يُنصح بأن تكون عمليًا في عملك لإكماله في الوقت المحدد.

برج الجدي :

هو يوم إيجابي بالنسبة لك، فقد تنجح في عملك الجاد على الصعيدين المهني والمحلي، قد يكون لديك تركيز جيد وقد تكمل عملك في الوقت المحدد، مما قد يحسن ثقتك بنفسك، قد تتوقع أيضًا بعض الرحلات القصيرة المتعلقة بالعمل.

برج الدلو:

قد تكون مشغولاً بالقضايا المحلية، قد تنفق المال في شراء بعض المصنوعات اليدوية أو الأشياء المنزلية، يُنصح بالتحكم في الإنفاق على الأشياء التي لا قيمة لها، وإلا فقد تجتذب الطاقة السلبية في المنزل.

برج الحوت :

اليوم، قد تشعر بالراحة بعد موقف فوضوي، قد تساعدك حيويتك على تنفيذ بعض القرارات الصعبة في الأعمال الأبوية والتي قد تنمي أعمالك الأبوية، يمكنك مساعدة المحتاجين من حولك، مما قد يزيد من احترامك الاجتماعي.