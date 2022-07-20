ازداد بحث الموظفين عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 مع اقتراب صرف مرتبات شهر يوليو بعد اعلان وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2022 اعتبارًا من الأسبوع المقبل.



مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو

* يوم الأحد 24 يوليو: يبدأ موظفو الدولة في صرف مرتبات شهر يوليو 2022 ابتداءا من يوم الأحد المقبل والذي يوافق 24 يوليو 2022 وذلك للموظفين العاملين في 33 هيئة ومصلحة ووزارة.

* الإثنين 25 يوليو: يصرف باقي الموظفين مرتبات شهر يوليو يوم الإثنين 25 يوليو 2022 في عدد 33 وزارة ومصلحة وهيئة أخرى.

* الثلاثاء 26 يوليو: يتم صرف الرواتب لباقي العاملين فى الوزارات المصالح والهيئات التي لم تصرف مرتبات شهر يوليو أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد 26 و27 و31 يوليو 2022.

ويبلغ عدد موظفي الدولة 6 ملايين من الموظفين العاملين في حوالي 66 وزارة ومصلحة وهيئة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو



يتم تقسيم مواعيد صرف الموظفين مرتبات شهر يوليو على عدة أيام بحيث لا يحدث تزاحم أمام ماكينات الصرف الآلى أو أمام مكاتب البريد ويأتي جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 كالتالي:

ــ الأحد 24 يوليو 2022، يتم الصرف لوزارات الاتصالات- التضامن الاجتماعي- الأوقاف- البيئة- النقل- الآثار- السياحة – البترول – التموين - الإسكان- الثقافة- شؤون مجلس النواب- الداخلية- الصحة- القوى العاملة- الطيران المدني- الإنتاج الحربي- التجارة والصناعة- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام-

مديريات الإسكان والمرافق- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الطرق والنقل- مديريات القوى العاملة- مديريات الشؤون الصحية- مديريات التموين والتجارة الداخلية- المجلس القومي لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- مجلس النواب- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- الجهاز المركزي للمحاسبات.



* الإثنين 25 يوليو: الخارجية – التعليم العالي- التنمية المحلية- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الزراعة واستصلاح الأراضي- الكهرباء- الموارد المائية والري- التخطيط – العدل- الشباب والرياضة- المالية- الاستثمار والتعاون الدولي - مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- دواوين عموم المحافظات- مديريات الطب البيطري- مديريات الشباب والرياضة - مديريات الزراعة- مديريات التنظيم والإدارة- هيئة الرقابة الإدارية- رئاسة مجلس الوزراء- اللجنة العليا للانتخابات- مجلس الدولة- رئاسة الجمهورية- الهيئة العامة للرقابة المالية- القضاء والنيابة العامة- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- معهد الخدمات المالية- الأزهر- هيئة النيابة الإدارية- دار الإفتاء المصرية- هيئة قضايا الدولة- المحكمة الدستورية العليا- الجامعات.