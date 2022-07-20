الأربعاء 20 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الإجازات المتبقية فى 2022 بعد إجازة ثورة 23 يوليو

الإجازات المتبقية
الإجازات المتبقية فى 2022
ads

يبحث المواطنون عبر محرك جوجل عن الإجازات المتبقية فى 2022 بعد إجازة ثورة 23 يوليو، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية، موعد إجازة ثورة 23 يوليو، حيث تم نشر القرار، أمس الثلاثاء، فى الجريدة الرسمية، بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 للقطاع العام والخاص

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً، بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

 

وتضمن القرار شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

الإجازات المتبقية من عام 2022 بعد إجازة ثورة 23 يوليو

  • إجازة رأس السنة الهجرية 1444، والتي من المرتقب أن تكون السبت 30 يوليو 2022.
  • الخميس 6 أكتوبر وهو ذكرى انتصار أكتوبر وعيد القوات المسلحة "٦ أكتوبر ١٩٧٣".
  • السبت 8 أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف 1444 هجرية.

السبت إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو

ميعاد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

أيام يحتفل بها المصريون ولكن ليست إجازات رسمية

  • يوم الشهيد 9 مارس من كل عام.
  • عيد الأم 21 مارس من كل عام.
  • عيد تحرير طابا يوم 19 مارس من كل عام.
  • عيد الجلاء يوم 18 يونيو من كل عام.
  • عيد وفاء النيل 15 أغسطس من كل عام.
  • عيد النصر 23 سبتمبر من كل عام.

تناولنا فى هذا التقرير، الإجازات المتبقية من عام 2022، حيث شهد هذا العام العديد من العطلات الرسمية التى قضاها المواطنون المصريون، وخاصة فى شهر يونيو الذى ضم إجازة ثورة 30 يونيو وإجازة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

الإجازات المتبقية إجازة ثورة 23 يوليو ثورة 23 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية 6 أكتوبر المولد النبوي الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 فى البنوك المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

تعيين 313 من معاونى النيابة الإدارية دفعة 2015-2016

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

صور

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية