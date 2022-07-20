يبحث المواطنون عبر محرك جوجل عن الإجازات المتبقية فى 2022 بعد إجازة ثورة 23 يوليو، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية، موعد إجازة ثورة 23 يوليو، حيث تم نشر القرار، أمس الثلاثاء، فى الجريدة الرسمية، بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 للقطاع العام والخاص

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً، بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وتضمن القرار شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

الإجازات المتبقية من عام 2022 بعد إجازة ثورة 23 يوليو

إجازة رأس السنة الهجرية 1444، والتي من المرتقب أن تكون السبت 30 يوليو 2022.

الخميس 6 أكتوبر وهو ذكرى انتصار أكتوبر وعيد القوات المسلحة "٦ أكتوبر ١٩٧٣".

السبت 8 أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف 1444 هجرية.

أيام يحتفل بها المصريون ولكن ليست إجازات رسمية

يوم الشهيد 9 مارس من كل عام.

عيد الأم 21 مارس من كل عام.

عيد تحرير طابا يوم 19 مارس من كل عام.

عيد الجلاء يوم 18 يونيو من كل عام.

عيد وفاء النيل 15 أغسطس من كل عام.

عيد النصر 23 سبتمبر من كل عام.

تناولنا فى هذا التقرير، الإجازات المتبقية من عام 2022، حيث شهد هذا العام العديد من العطلات الرسمية التى قضاها المواطنون المصريون، وخاصة فى شهر يونيو الذى ضم إجازة ثورة 30 يونيو وإجازة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.