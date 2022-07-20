الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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نستعرض لكم فى هذا التقرير دعاء الفجر اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، حيث يعتبر دعاء الفجر من أفضل أوقات الاستجابة ولابد أن نكثر الدعاء والصلاة في المساجد، وفي السجود يكون العبد أكثر قربا من الله، لذلك يجب الإكثار من الدعاء فى السجود الذي هو مفتاح الخير كله، وهناك عدد من الأدعية لجميع أحوالنا يستحب الدعاء بها وقت الفجر.

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

دعاء الفجر للفرج والنجاح والتوفيق: يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، ويا كاشف ضر أيوب، يا منجي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك، أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

 

دعاء الفجر لقضاء الحوائج

أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، وخير ما فيه، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما فيه، وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

 

دعاء الفجر لفك الكرب

 اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يوليو فى محافظات مصر

ويعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من رب العالمين، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه،  ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، وعدم الشعور بالملل أو اليأس من رحمة الله، ودعاء الفجر مستجاب بإذن الله، وتعد صلاة الفجر هي الصلاة الأولى من الصلوات الخمس، التي فرضها الله على المسلمين، وهي تتكون من ركعتين، وتؤدى بعد أذان الفجر وحتى طلوع شمس الشروق، وتسمى أيضًا صلاة الصبح، ولها سنة عددها ركعتين أيضًا، والدعاء فيها مستجاب إن شاء الله.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

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