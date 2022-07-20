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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20-7-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاع في البورصات والأسواق التي تبيع للمستهلكين أيضًا بالتزامن مع زيادة أسعار المشتقات البترولية والتي قررت الحكومة زيادتها نهاية الأسبوع الماضي بزيادت متفاوتة، مما أثر على أسعار جميع السلع الاستهلاكية وأسعار النقل بما فيها أسعار الدواجن. 

 

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء 34 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت أسعار الفراخ البلدي  36 جنيهًا للكيلو، وارتفع سعر الكتكوت عمر يوم عند 6.25 جنيه، وسجل أسعار البيض ارتفاعات قياسية اقتربت فيها سعر الكرتونة إلى 70 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت.

 

أسعار الدواجن اليوم 
*سجلت أسعار الفراخ البيضاء 34 جنيهًا للكيلوجرام وتصل للمستهلك عند سعر 39-40 جنيهًا للكيلو.


*سجلت أسعار الفراخ ساسو 49 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 54 جنيهًا للكيلو .


*سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.


*سجلت أسعار الفراخ الأمهات 27 جنيهًا للكيلو.

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وأكد  عبد العزيز السيد رئيس الشعبة أن هناك انخفاض في أسعار الأعلاف وتراجع بسيط في أسعار الدواجن نظرًا لعدم وجود طلب عليها بسبب عيد الأضحى المبارك.


أسعار الكتكوت

*سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.
*سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

*سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

*سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

*سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

*سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.


سعر كرتونة البيض

شهدت أسعار كرتونة البيض ارتفاعات كبيرة في الأسواق واختلف سعرها من محافظة للأخرى ووصلت في بعض المحافظات إلى ٧٠ جنيه الكرتونة وهو سعر قياسي لم تسجله أسعار البيض من قبل.


*وصلت أسعار البيض الأحمر إلى 67 جنيهًا.


*سجل البيض الأبيض 65 جنيهًا.


*سجل البيض البلدي 62 جنيهًا.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك ارتفاع في أسعار البيض أن مجموعة من الخبراء والمربين أكدوا أن أقصى حد لتكلفة إنتاج كرتونة البيض تقدر بـ 52 جنيه وتباع بـ 55 جنيه، ولكن أصحاب المزارع أكدوا أن التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج.


أوضح أن الدولة من المفترض لها أن تتدخل لتحقيق الانضباط في الأسواق.

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اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الكتكوت سعر كرتونة البيض أسعار الفراخ البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

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