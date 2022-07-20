الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النيران تلتهم مبنى بلدية موروس وسط إسبانيا جراء الموجة الحارة

النيران تلتهم مبنى
النيران تلتهم مبنى بلدية موروس
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التهمت النيران مبنى بلدية موروس وسط إسبانيا، إثر اشتداد حدة الحرائق فى سرقسطة، بحسب شبكة العربية.

ولقى 1169 شخصا مصرعهم فى كل من إسبانيا والبرتغال جراء الموجة الحارة التى تجتاح البلدين. 

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية - وفق بيانات رسمية صدرت وفاة 510 أشخاص على الأقل جراء حوادث مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ 10 من يوليو الجارى، فيما سجلت البرتغال 659 حالة وفاة جراء الحرارة في الفترة ما بين 7 إلى 17 من يوليو الجارى.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق الغابات المشتعلة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والتي دمرت مساحات واسعة وتسببت في إجلاء آلاف السكان.

وأجلت السلطات الفرنسية أكثر من 14 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق وأصدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن حصيلة الإصابات أو الوفيات الناجمة عنها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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