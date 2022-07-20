الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: لا يوجد صلة بين محاكمة غفور فى الإمارات وقضية خاشقجي

عاصم غفور
عاصم غفور
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استبعدت وزارة الخارجية الأمريكية وجود صلة بين اعتقال عاصم غفور المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي في الإمارات وقضية مقتل خاشقجي.  

 

وفي التفاصيل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله في إيجاز صحفي يوم الاثنين بعدم وجود "مؤشر" لدى الوزارة بأن الاعتقال الذي جرى الأسبوع الماضي، يتعلق بقضية خاشقجي. 

 

يشار إلى أن "غفور هو مواطن أمريكي اعتقل في مطار دبي الدولي الأسبوع الماضي من جانب أجهزة الأمن الإماراتية".
 

وقال برايس في هذا الشأن: "لم نر أي مؤشر حتى اللحظة يشير إلى أن احتجازه يتعلق بارتباطه بجمال خاشقجي، لكننا لا نزال نجمع معلومات، مجددا، مثلما قلت سابقا لقد ناقشنا القضية على مستوى رفيع، ونقوم بكل ما بوسعنا للتأكد من أن السيد غفور يعامل بشكل عادل وإنساني".
 

وأفاد أيضا بأن مسؤولين قنصليين أمريكيين زاروا غفور في سفارة واشنطن لدى أبوظبي، في 15 يوليو و17 من الشهر نفسه، كما حضر مسؤولو السفارة "جلسة استماعه الافتراضية اليوم"، الاثنين.
 

ومضى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: "لقد كشفنا عن تطلعاتنا لشركائنا الإماراتيين بأن يتلقى غفور الخدمات القنصلية بشكل متواصل، وأن يحصل على عملية محاكمة عادلة وشفافة، وأن يُعامل بشكل إنساني".
 

وحكم على غفور بالسجن لمدة 3 سنوات من جانب محكمة إماراتية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" السبت.
 

وأدانت محكمة في أبوظي "غفور بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسيل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين درهم (816 ألفا و748 دولارا) والإبعاد عن الدولة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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