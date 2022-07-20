الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما ذكرت شبكة العربية، ولم تؤكد السلطات حتى الآن وقوع أى ضحايا أو مصابين جراء الزلزال.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام أفغانية، إن زلزالا قويا ضرب قرية مازيغار التابعة لمنطقة جايان بكتيكا، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى دون معرفة الأرقام الدقيقة حتى كتابة هذه السطور.

والشهر الماضي، قتل نحو 1150 شخصًا وإصابة 1600 شخص على الأقل، بسبب زلزال ضرب نفس المنطقة كان بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية (EMSC)، حيناها إن 119 مليون شخص شعروا بالزلزال، لمسافة تزيد على 500 كيلومتر في أنحاء أفغانستان وباكستان والهند.

 

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وائل لطفي

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