الرئيس الأوكرانى يُقيل مسئولين رفيعى المستوى بتهمة الخيانة لصالح روسيا

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكى، إقالة أحد نواب رئيس ادارة الأمن الداخلى، بدون ذكر أسباب، وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء ذلك بعد إقالته أمس المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد.

كما أقال زيلينسكي، مسؤولين رفيعى المستوى، في إطار عملية تطهير واسعة النطاق، ففي مرسوم، تم عزل فولوديمير هوربنكو من منصب نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فضلًا عن 4 رؤساء إقليميون في سومي ودنيبروبتروفسك وترانسكارباتيا وبولتافا، مناصبهم، إلى جانب رئيس جهاز الأمن في جيتومير وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وجرى عزل رئيس إدارة أمن الدولة ايفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا من منصبهما الأحد بسبب مخاوف وشكوك بوجود حالات خيانة لصالح روسيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني أن السلطات تحقق في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 60 حالة فى المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.