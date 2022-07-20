نستعرض لكم فى هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يوليو، الموافق الحادي والعشرون من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات جمهورية مصرالعربية ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح وأسوان).

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يوليو فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 3:25 صباحاً

أذان الظهر 12:01 صباحاً

أذان العصر 3:38 مساءً

أذان المغرب 6:56 مساءً

أذان العشاء 8:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:46 مساءً

موعد أذان المغرب 7:04 مساءً

موعد أذان العشاء 8:35 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:53 مساءً

موعد أذان العشاء 8:23 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

وقت صلاة الفجر 3:36 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:17 صباحاً

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 7:15 مساءً

موعد أذان العشاء 8:46 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:31 صباحاً

موعد أذان العصر 3:53 مساءً

موعد أذان المغرب 7:13 مساءً

موعد أذان العشاء 8:36 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 3:37 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:33 مساءً

موعد أذان المغرب 6:52 مساءً

موعد أذان العشاء 8:18 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 6:39 مساءً

موعد أذان العشاء 8:06 مساءً

أذكار الصباح

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك ، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت ، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ