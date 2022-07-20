الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يوليو فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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نستعرض لكم فى هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يوليو، الموافق الحادي والعشرون من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات جمهورية مصرالعربية ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح وأسوان).

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يوليو فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 3:25 صباحاً 

أذان الظهر 12:01 صباحاً

أذان العصر 3:38  مساءً

أذان المغرب 6:56  مساءً

أذان العشاء 8:26 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:46 مساءً

موعد أذان المغرب 7:04 مساءً

موعد أذان العشاء 8:35 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:53 مساءً

موعد أذان العشاء 8:23 مساءً       

 

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

وقت صلاة الفجر 3:36 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:17 صباحاً

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 7:15 مساءً

موعد أذان العشاء 8:46 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:31 صباحاً

موعد أذان العصر 3:53 مساءً

موعد أذان المغرب 7:13 مساءً

موعد أذان العشاء 8:36 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 3:37 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:33 مساءً

موعد أذان المغرب 6:52 مساءً

موعد أذان العشاء 8:18 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21  مساءً

موعد أذان المغرب 6:39 مساءً

موعد أذان العشاء 8:06 مساءً

الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد النبوي كأجر ألف صلاة فيما سواه

أذكار الصباح

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر. 

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك ، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت ، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ

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