وزيرا الشباب والتعليم العالي ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم يشهدون الحفل الختامي لإعلان جوائز مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2022

◄ صبحي: قضية التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة تعد من القضايا ذات الأولوية القصوى للشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الحفل الختامي لإعلان جوائز مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال لعام 2022، والتي تنظمها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة شباب الجامعات من مختلف محافظات الجمهورية، تزامناً مع احتفالات يوم الشباب العربي واليوم العالمي لمهارات الشباب، وتزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انشاء الأكاديمية.

حضر الفعاليات عدد من رؤساء الجامعات والخبراء والمتخصصين في مجال ريادة الاعمال، والسفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، منال جمال رئيس الادارة المركزية وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة.



ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن تنظيم تلك الفاعلية في مدينة العلمين الجديدة احدى المدن الذكية بالجمهورية الجديدة يتماشى مع التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها جمهورية مصر العربية في ظل قيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يؤمن بقدرات الشباب المصري، ويسعى دوماً نحو تنمية مهاراتهم وتدريبهم وتثقيفهم وإطلاق طاقاتهم ومهاراتهم الإبداعية في ظل عالم متطور ومتغير.

أشار "صبحي" إلى أن قضية التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة تعد من القضايا ذات الأولوية القصوى للشباب، والتي ترتبط بشكل رئيسي بعوامل توفر المهارات الفنية المطلوبة من سوق العمل، بالإضافة الي حجم الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة التي تعمل على توفير حجم مناسب من الوظائف وفرص العمل.

لفت الدكتور أشرف صبحي أن أبعاد محور الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال بالنظر لقضية تشغيل الشباب تنصب بشكل أوسع وأشمل، يتسع ليناقش مشاركة الشباب في الاقتصاد المصري بكافة ابعاده، بداية من توفير فرص العمل اللائقة والتشغيل إلي تمكين الشباب من بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية، والعمل على توفير التمويل بطرق متعددة وتقديم الدعم الفني والتوجيهي اللازم لتلك المشروعات، وتحفيز المنُاخ الداعم لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والعمل الحر عن طريق تقديم تدخلات مبتكرة ومتكاملة وتوحيد الجهود الوطنية والمجتمعية في هذا الشأن، ويمكن للنمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يحرك التقدم ويخلق وظائف لائقة للجميع ويحسن مستويات المعيشة للشباب، وهذا ما تستهدفه الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأعرب وزير الشباب عن سعادته بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجالات متعددة على المستوى الشبابي والرياضي ، وخاصة ذلك التعاون المثمر والبناء في اعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء(2022-2027)، والتي تم طرحها للحوار المجتمعي في مختلف محافظات الجمهورية مع مختلف شرائح الشباب والنشء، مشيراً إلي أن هذه الاستراتيجية تُعد خارطة طريق لمدة خمس سنوات قادمة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشباب والنشء المصري، لدمجهم في عملية التنمية، والتي تتضمن ثمانية محاور رئيسية، أهمها محور الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الاعمال.

أضاف "صبحي" أن المستهدف من الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء هو تحفيز المنُاخ الداعم لمشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير بيئة ريادة أعمال الشباب، وتحفيز خلق فرص العمل اللائق للشباب ونشر ثقافة العمل الحر، وزيادة المعرفة والتثقيف حول مفهوم الشمول المالي، وأهمية الثقافة المالية والادخارية بين الشباب.

واختتم "صبحي" كلمته، بتقديم الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار على تنظيم هذا الحدث المتميز، مشيراً إلى أن مسابقة "رالي ريادة الاعمال" ونجاحاتها السابقة والحالية واستمراريتها لستة أعوام، يعد دليلاً على أنه ما إذا تضافرت الجهود وتكاتفت جميع الأطراف المعنية يتحقق التكامل، ويتم دعم مجهودات الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل، وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن سعادته للمُشاركة في ختام فعاليات مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال لعام 2022، والتي تشهد مشاركة 15 جامعة مصرية وجهات ومؤسسات عالمية وعربية ومحلية، وعدد من مُمثلي مجتمع ريادة الأعمال في مصر، مُقدمًا الشكر لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنظيم هذه الفعاليات والجهود المبذولة لإنجاح المسابقة، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ومقدمًا التهنئة للشباب الفائزين والشركات الفائزة، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.



وأشار وزير التعليم العالي إلى أن النُسخ الخمس الماضية من مسابقات رالي مصر لريادة الأعمال ساهمت في إطلاق أكثر من 500 مشروع ريادي، وقدمت الدعم لأكثر من 5000 رائد أعمال شاب، مشيرًا إلى مشاركة نحو 2000 طالب وطالبة في النسخة الحالية، وقد تقدموا بأكثر من 1800 مشروع، وتم قبول 150 مشروعًا منها في مجالات شديدة الأهمية ومنها (التكنولوجيا، السياحة، سلاسل الإمداد)، وكذلك الشركات الناشئة بهدف تأهيل الشركات لمُقابلة المُستثمرين والحصول على التمويل اللازم، من خلال برامج داعمة يُقدمها خبراء في الصناعة ومنظمات دعم ريادة الأعمال، موضحًا أن المرحلة النهائية شهدت تأهل 70 مشروعًا من الطلاب الجامعيين و16 شركة ناشئة.

ومن جهته، نقل الدكتور إسماعيل عبد الغفار تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ احمد ابو الغيط وخالص تمنياته بنجاح هذا الملتقي الهام، مشيراً إلي أنه خلال ال٥٠ عاما من الريادة والتميز في مجال التعليم والتدريب والاستشارات، حققت العديد من الانجازات التعليمية والتدريبية والبحثية في العديد من مجالات النقل البحرى والعلوم الهندسية والإدارية والطبية بجمهورية مصر العربية وفروع الاكاديمية بالدول العربية، في اطار رؤيتها لأن تصبح المركز الإبداعي للإستثمار في الموارد البشرية والافكار الابتكارية بالمنطقة العربية.

وابدى " عبد الغفار" سعادته بوجوده بين طلاب 16 جامعة مصرية ورواد الاعمال والشركات الناشئة من مختلف المحافظات والقطاعات " جامعة الازهر العريقة - جامعات الاسكندرية - عين شمس ، طنطا ، گفر

الشيخ- بورسعيد - أكاديمية السادات - الفيوم – الجلالة"، مشيرا إلى أن الأكاديمية تحرص علي استمرار هذا الملتقي الهام لتبادل الخبرات والرؤي لدعم بيئة الابتكار وريادة الاعمال في مختلف الجامعات ولروادالاعمال والشركات الناشئة، مقدما شكره وتقديره لدعم السادة الوزراء وحضورهم، ومشاركة السادة رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى شركاء الأكاديمية بالفعاليات "البنك الاهلي المصري".

وأضاف الدكتور اسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية تُعد احدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، والتي تؤمن بأن دعم الشباب العربي والمصري هو أحد الاولويات لتعزيز المعرفة الريادية ودعم الأفكار التي تساهم بالتنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدً أن دعم الابتكار وريادة الاعمال وربطها بأهداف التنمية المستدامة، هو احد أولويات الاستراتيجية بالأكاديمية العربية من خلال كياناتها المختلفة، خاصةً وأن الأكاديمية تسعى للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية بالوطن العربي ومصر.

قال رئيس الأكاديمية:" إنه منذ ما يزيد عن ٦ سنوات انشأت الاكاديمية مركز ريادة الاعمال، وهي البذرة التي نحصد ثمارها الآن بالتعاون مع شركاء النجاح، حيث نشهد علي العديد من الانجازات والبرامج الموجهة لرواد الاعمال وشباب الجامعات في مصر والوطن العربي في مجال الحاضنات المتخصصة في قطاعات ومجالات اقتصادية متعددة، مثل سلاسل الامداد واللوجستيات السياحة، حاضنات الاعمال الزراعية، وأخيراً حاضنة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الي المسابقات الكبرى واهمها رالي مصر، ورالي العرب لريادة الاعمال، وبرنامج Rally Accelerate ، وايضا المنصة المتكاملة لريادة الاعمال والشركات الناشئة StartupSchool"، مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل أمتنا العربية، وأن المؤسسات والكيانات الحكومية والعامة والخاصة لا تدخر لدعمهم سبيلا.