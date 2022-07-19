وزير الشباب والرياضة يتفقد مبنى الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

علي هامش مشاركته بمسابقة «رالي ريادة الاعمال»..

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مبنى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين الجديدة، وكان في استقباله الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

جاء ذلك علي هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة في فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة "رالي ريادة الاعمال"، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة شباب الجامعات من مختلف محافظات الجمهورية، تزامناً مع احتفالات يوم الشباب العربي واليوم العالمي لمهارات الشباب.

وأكدوزير الشباب والرياضة خلال جولته بالأكاديمية، أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية.

وقدم "صبحي" شكره للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، ولكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه على الصعيدين المحلي والدولي.

وقدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية شرحًا مفصلًا عن الأكاديمية وكلياتها وفرعها داخل مدينة العلمين الجديدة، معرباً عن فخره واعتزازه باستقبال وزير الشباب والرياضة في فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

رافق الوزير خلال جولته بالأكاديمية كل من الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، منال جمال رئيس الإدارة المركزية، وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة.