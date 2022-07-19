الأربعاء 20 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فيما عدا 3 جثث.. تسليم جثامين ضحايا أتوبيس المنيا إلى ذويهم

أتوبيس المنيا
أتوبيس المنيا
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تسلمت أسر ضحايا حادث أتوبيس المنيا، اليوم الثلاثاء، جثامين الضحايا، في حين تم التحفظ على 3 جثث مجهولة الهوية.

وكشفت مصادر طبية عن تسليم جميع جثامين ضحايا حادث أتوبيس المنيا، والذي اصطدم صباح اليوم بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة بجانب الطريق الصحراوي الشرقي إلى ذويهم.

وكشفت المصادر في تصريحات لها، أنه لم يتم تسليم 3 جثث فقط، لأنه لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، فيما تقرر خروج 21 مصابا من بين 30 بعد تماثلهم للشفاء.

ومن بين المصابين الذين خرجوا من المستشفى 7 طلاب جميعهم من أبناء محافظة أسيوط وكانوا من ضمن ركاب الأتوبيس الذى كان قادما من محافظة سوهاج بجنوب الصعيد ومتجهًا إلى القاهرة.

وواصلت الجهات المختصة تحقيقاتها في مصرع وإصابة 56 شخصًا في حادث أتوبيس المنيا، الذي راح ضحيته 23 شخصًا بينما أصيب 33 أخرين.

وتبين من التحريات أن سائق الأتوبيس قفز من النافذة قبل وقوع الحادث، لينجو من الموت ويصاب فقط بسحجات وبعض الكدمات المختلفة في  جسده لم تتطلب سوي إسعافات طبية، تاركًا الاتوبيس ليصطدم بسيارة النقل الثقيل المتوقفة على جانب الطريق.

وألقت قوات الأمن القبض على السائق لعرضه علي جهات التحقيق وكشف ملابسات الحادث . 

اسماء حادث اتوبيس المنيا أتوبيس المنيا محافظة أسيوط مصرع واصابة الطريق الصحراوي جنوب الصعيد جهات التحقيق كشف ملابسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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