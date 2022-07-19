لاعبو منتخب اليد: الجماهير دعمتنا.. ونتمنى تشريفهم فى المونديال

شدد لاعبو منتخب مصر لكرة اليد على أحقيتهم فى الفوز ببطولة الأمم الإفريقية، للمرة الثامنة فى تاريخ «الفراعنة»، بعد الفوز على كاب فيردى فى المباراة النهائية للببطولة، التى أقيمت فى مصر، متمنين تقديم أداء يشرف المصريين فى كأس العالم ٢٠٢٣.

وعبّر عمر الوكيل، الشهير بـ«بكار»، عن سعادته بالفوز ببطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد، وتحقيق البطولة للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات «الفراعنة»، بالإضافة إلى فوزه شخصيًا بجائزتى أفضل جناح أيسر فى البطولة، وأفضل لاعب فى مباراة النهائى أمام كاب فيردى.

وأشاد «بكار» بمساندة الجماهير المصرية خلال البطولة، ما انعكس على أداء المنتخب بشكل إيجابى، مشددًا على أن هدفهم المقبل هو تحقيق مركز متقدم فى بطولة العالم المقبلة، بما يلبى ويرضى طموحات وأحلام الجماهير المصرية.

وقال محسن رمضان إنه سعيد للغاية بحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أن المواجهات كانت صعبة للغاية، خاصة مباراة تونس فى نصف النهائى، معتبرًا أنها أصعب مواجهة فى البطولة، لأن مصر وتونس هما «ديربى إفريقيا» فى كرة اليد، ودائمًا ما تكون مبارياتهما قوية تتسم بالندية.

وشدد مهاب سعيد على أن سعادته لا توصف بالتتويح ببطولة كأس الأمم الإفريقية لليد، خاصة أنها المشاركة الأولى له مع منتخب مصر، موجهًا الشكر للجماهير على مؤازرتها المنتخب فى البطولة، ومتمنيًا تحقيق نتائج إيجابية ترضيهم فى كأس العالم ٢٠٢٣.

وقال كريم هنداوى، حارس مرمى المنتخب، إن «الفراعنة» يستحقون التتويج ببطولة إفريقيا لكرة اليد، لافتًا إلى دخول كل اللاعبين المباراة النهائية فى كامل تركيزهم، خوفًا من ضياع اللقب حال الاستهانة بمنتخب كاب فيردى، الذى يضم مجموعة مميزة من المحترفين.

وشدد على أن كل لاعبى المنتخب تعاهدوا على التتويج بالبطولة، خاصة أنها تُقام على ملعبنا ووسط جماهيرنا، ولتعويض إخفاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التى حقق فيها «الفراعنة» الميدالية الفضية.

من جهته، قال عمر صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، إن القيادة السياسية لم تبخل على مصر فى تنظيم كأس الأمم الإفريقية، معتبرًا أن الحدث الأهم إلى جانب التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية هو تنظيم أمم إفريقيا ٢٠٢٤ المؤهلة إلى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.