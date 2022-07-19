الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مختل نفسيًا يخنق والدته ويتعدى على والده وجدته ببنها

متهم
متهم
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شهدت مدينة بنها بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، واقعة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على أيدى نجلها المختل نفسياً الذى قام بخنقها حتى ماتت، كما أصاب والده وجدته بالرأس، جرى ضبط المتهم ونقل الجثة والمصابين لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث قسم ثان بنها، بوصول ربة منزل جثة هامدة لمستشفى بنها التعليمي.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها يبلغ من العمر 35 سنة، مهتز نفسيًا.

كما تبين أنه أصاب والده وجدته بجرح فى الرأس، تم نقلهما على إثره لمستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية امن القليوبية مستشفى بنها التعليمي مستشفى بنها الجامعي

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وائل لطفي

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