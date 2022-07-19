الثلاثاء 19 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بقتل شقيقه فى الشرقية للمفتى

المتهم
المتهم
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه؛ بسبب خلافات عائلية بقرية "طحلة بردين دائرة مركز شرطة الزقازيق، إلي المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة الدور الثانى من شهر أغسطس، للنطلق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بناحية قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين "عامر" سائق، وشقيقه "محمد" عامل بإحدى الشركات بالعاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأصغر أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن على يد شقيقه الأكبر، ولاذ المتهم بالفرار.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار وبتكثيف الجهود الأمنية تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا علي ذمة القضية رقم 543 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الزقازيق، إلي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق مفتى الجمهورية العاشر من رمضان المتهم بقتل شقيقه مدينة العاشر من رمضان جنايات الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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