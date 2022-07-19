الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعثة الحج للقوات المسلحة تعود إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك

بعثة الحج للقوات
بعثة الحج للقوات المسلحة
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انتهى موسم الحج هذا العام وغادر الحجاج الأراضى المقدسة،  آملين من الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويتقبل دعاءهم، واستقبل مطار القاهرة الدولى بعثة حج القوات المسلحة التى عادت بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج وسط تدابير وإجراءات اتخذت بالتنسيق مع السلطات السعودية للحفاظ على سلامة الحجاج، وذلك فى إطار دعم منظومة الرعاية الاجتماعية التى تقدمها القوات المسلحة لأبنائها وأسر الشهداء.

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وأشاد الحجاج بمستوى الإعداد والتنظيم المتميز من القوات المسلحة لتوفير كافة سبل الراحة خلال أداء المناسك، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الطبية لأداء الشعائر بكل سهولة ويسر، ووسط مشاعر إيمانية صادقة، تمنى الحجاج العودة ثانية إلى بيت الله الحرام آملين أن يتقبل الله حجهم هذا العام.

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كما قدم الحجاج الشكر والامتنان للقيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة التى توليها القوات المسلحة لأبنائها، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بانتمائهم للقوات المسلحة التى تحرص دائماً على دعم أبنائها من المقاتلين وأسرهم.

وتهنئ القوات المسلحة حجاج بيت الله الحرام على إتمام مناسك الحج هذا العام. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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