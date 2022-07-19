الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس الصربى يستقبل الرئيس السيسى بمطار بلجراد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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استقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار العاصمة بلجراد. 

جاء ذلك حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. 

وتوجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة ثنائية رسمية هي الأولى من نوعها، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها قيامه بإلقاء كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلًا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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