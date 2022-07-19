الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل قتل صديقه بسبب خلافات مالية فى المرج

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج اليوم، حبس عاطل قتل صديقه بسبب خلافات بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين شابين صديقين بسبب خلافات بينهما، حيث أقدم أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض مطواة أسقطه غارقا في دمائه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

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وائل لطفي

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