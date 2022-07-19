الثلاثاء 19 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقبال رسمى لمنتخب التايكوندو بعد الفوز بـ13 ميدالية فى بطولة إفريقيا

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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كلف وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وفدًا رسميًا من الوزارة لاستقبال لاعبي ولاعبات منتخب مصر للتايكوندو بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة إفريقيا للكبار التي أقيمت في رواندا في الفترة من 13 حتى 18 يوليو الجاري.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى، وللاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للتايكوندو، بمناسبة فوزهم بـ13 ميدالية متنوعة بالبطولة الإفريقية ضمن الإنجازات العديدة التي يحققونها في مشاركاتهم بمختلف البطولات.

وجاء منتخب مصر للتايكوندو في المركز الثاني في بطولة إفريقيا برواندا بعد أن حصد 3 ميداليات ذهبية للاعبين (سيف عيس، ميسون إيهاب، أحمد الراوي)، و5 ميداليات فضية لـ(شهد سامي، أشرقت درويش، آية شحاتة، أحمد وائل، رامي عيسى)، و5 ميداليات برونزية حققها كل من (إياد بركات، مصطفى فرج، نادين محمود، مرام نبيل، حبيبة أحمد).

وزير الشباب والرياضة منتخب مصر التايكوندو مطار القاهرة الدولي الدكتور أشرف صبحي

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وائل لطفي

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