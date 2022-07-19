جرعة مخدرات زائدة تقتل عاطلًا بالشرقية

لفظ عاطل في العقد الخامس من العمر بالشرقية، أنفاسه، اليوم الثلاثاء، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزى، بوصول "ع ع م" 46 عامًا مقيم ببندر أبوكبير، جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تعاطى جرعة مخدرات زائدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4491 إدارى مركز شرطة أبوكبير، والإحالة للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.