الثلاثاء 19 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة تقتل عاطلًا بالشرقية

جثة
جثة
ads

لفظ عاطل في العقد الخامس من العمر بالشرقية، أنفاسه، اليوم الثلاثاء، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزى، بوصول "ع ع م" 46 عامًا مقيم ببندر أبوكبير، جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تعاطى جرعة مخدرات زائدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4491 إدارى مركز شرطة أبوكبير، والإحالة للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

عاطل الشرقية جرعة مخدرات زائدة مدير أمن الشرقية جثة هامدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية «منتدى الإبداع»

الأكثر قراءة

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 فى مصر وعدد من الدول

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

«خناقة فى مدخل العمارة».. تفاصيل مصرع صيدلانية قفزت من الطابق الـ11 بالعمرانية

مصادر تكشف حقيقة اختراق سيستم التصحيح ورفع درجات طلاب بالثانوية العامة

أسرة صاحبة مركز التجميل تعتزم تحرير محاضر ضد عروس المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. الإرهابى «٥»

جمال رشدي

محطات شمسية عائمة فى مصر

مؤمن المحمدي

واسمه عيسى مش عيسوى

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية