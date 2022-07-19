الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

جريدة الدستور
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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح؛ نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو بوصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

على الفور تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، بينما تم نقل 3 مصابين آخرين وجثة المتوفى إلى مستشفى فايد التخصصي. 

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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